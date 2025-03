Cidade litorânea planeja construção de ponte pênsil de R$ 750 mil em SC Com 35 metros de extensão, a ponte pênsil deve facilitar a travessia de pedestres em Balneário Barra do Sul ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h05 ) twitter

Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte catarinense, está prestes a concretizar um projeto que promete transformar a mobilidade na cidade: a construção de uma ponte pênsil que facilitará a travessia de pedestres entre as ruas Francisco José Peixer e Antônio A. Moreira. Avaliada em R$ 750 mil, a obra será viabilizada com recursos próprios e apoio do governo estadual.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante obra para a cidade!

