Cidade mais antiga de SC quer transformar cruzeiros em ‘pilar da economia’ Após fim da temporada de cruzeiros, São Francisco do Sul já mira expansão para 2026 ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de São Francisco do Sul, a mais antiga de Santa Catarina e a terceira do Brasil, finalizou a temporada de cruzeiros de 2025 com saldo positivo. Entre janeiro e março, o município recebeu quatro navios — Marina, Vasco da Gama, Crystal Serenity e Scenic Eclipse — que trouxeram cerca de 5 mil turistas, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo náutico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a cidade está se preparando para se tornar um destino ainda mais atrativo para cruzeiros!

Leia Mais em ND Mais:

Quem é o alemão que desbancou herdeira de SC como bilionária mais jovem do mundo?

Do Palácio ao PCC

VÍDEO: Adolescentes são detidos após vandalizarem flutuante em Gaspar