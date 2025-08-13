Cidade na Grande Florianópolis fica perto de proibir patinetes elétricas a menores de 16 anos
Regulamentação foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores e vai para sanção na prefeitura municipal
A Câmara de Vereadores de Tijucas, na Grande Florianópolis, aprovou o projeto de lei, de autoria do executivo municipal, que regulamenta o uso de ciclomotores, bicicletas e patinetes elétricas na cidade. Aprovado por unanimidade nessa segunda-feira (11), a medida busca promover a “segurança viária, o ordenamento do espaço urbano e a adequada fiscalização de sua exploração, inclusive comercial”, diz o projeto.
