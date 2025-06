Cidade no interior de SC abre concurso público com salários de até R$ 15,8 mil Concurso público em Itaiópolis contempla setores como saúde, educação e direito; veja como se inscrever ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina, está com quatro editais abertos para concurso público, com inscrições até 30 de junho. As vagas são para formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 15,8 mil, dependendo do cargo e nível de formação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

Leia Mais em ND Mais:

SC está entre os três estados com melhor qualidade de vida do Brasil, aponta IPS 2025

Mulher fica com 30% do corpo queimado ao fazer receita caseira em SC

Deputado derruba parecer de colega do PL e proibição de nudismo volta à pauta em SC