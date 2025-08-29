Cidade que mais cresce em SC tem maioria de moradores de fora e 32 km de praias
Com fama de cidade tranquila e localização estratégica entre grandes centros urbanos, Itapoá, no Norte catarinense, se tornou o município catarinense que mais cresceu proporcionalmente em relação ao ano anterior. Segundo estimativa do IBGE, divulgada nesta semana, o crescimento foi de 4,30%, o quarto maior índice do país. Desde 2010, a cidade passou de 14,7 mil para 34,5 mil habitantes, dobrando sua população em pouco mais de uma década.
