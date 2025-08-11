Cidades de SC amanhecem cobertas de gelo e com temperaturas negativas Geada marcou presença no amanhecer da segunda-feira (11) em cidades catarinenses; frio intenso foi registrado em São Joaquim, com -... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h58 ) twitter

A semana começou gelada e com temperaturas negativas em cidades catarinenses. Urupema registrou a menor temperatura do estado conforme a Epagri/Ciram, com -3 °C. São Joaquim também registrou frio intenso, com a temperatura de -2,5 °C. A neve não apareceu, mas a geada cobriu os campos e encantou os turistas que estão no local.

Para mais detalhes sobre as temperaturas e a geada em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

