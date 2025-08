Cidades de SC ‘coladas’ na praia estão com concursos abertos em agosto Litoral Norte de SC tem concursos abertos e salários que ultrapassam os R$ 10 mil ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Atenção, concurseiros: municípios do Litoral Norte de Santa Catarina estão com processos seletivos e concursos abertos em agosto. Em algumas cidades, os salários ultrapassam os R$ 10 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

SC amplia coletas de DNA para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas; saiba como participar

Pontes da Lagoa serão bloqueadas por três dias a partir desta terça-feira em Florianópolis

Cepon registra aumento de 38% em cirurgias de alta complexidade e se destaca nacionalmente