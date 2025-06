Cidades de SC decretam emergência após temporal de granizo deixar rastros de destruição Segundo a Defesa Civil, 18 municípios foram atingidos pelo granizo, 850 desalojados e 1.558 casas afetadas ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

Pelo menos 18 municípios catarinenses foram atingidos pela chuva de granizo na última quarta-feira (4). Sete municípios decretaram situação de emergência até o momento. São eles: Lebon Régis, Fraiburgo, Ibiam, Tangará, Videira e Herval d’Oeste, no Meio-Oeste de Santa Catarina, e São Bento do Sul, no Norte, decretaram situação de emergência, Conforme a Defesa Civil Estadual, o último relatório atualizado nesta sexta-feira (6), foram 850 desalojados e 1.558 casas afetadas.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

