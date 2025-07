Cidades na Serra de SC testam câmeras que alertam polícia em tempo real sobre foragidos Equipamentos possuem recurso de inteligência artificial integrada ao sistema de segurança estadual ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h15 ) twitter

Municípios da Serra catarinense foram incluídos no estudo de viabilidade técnica com uso de câmeras e sistema de reconhecimento facial na área da segurança. A partir de agora, Lages e São Joaquim passam a contar com o recurso, que está em fase de testes. A ação foi anunciada durante o lançamento oficial da Estação Inverno Santa Catarina, em Lages, no sábado (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre segurança pública na região!

