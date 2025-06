Cidades sem ateus: Santa Catarina tem 8 municípios onde todo mundo tem uma religião No Brasil, 28 cidades têm 100% da população que declarou seguir alguma religião; dados são do Censo Demográfico de 2022 e foram divulgados... ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h56 ) twitter

Dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 28 têm 100% da população que declarou seguir alguma religião. Desses, oito ficam em Santa Catarina – estado onde a população “sem religião” cresceu quase 60%. A quantidade de cidades catarinenses sem ateus é menor apenas do que no Rio Grande do Sul, que registrou 11 nessa categoria.

Para saber mais sobre os municípios onde a fé é predominante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

