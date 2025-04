Cidades vizinhas em SC estão entre as que menos têm ruas pavimentadas e calçadas no país Municípios têm apenas 53,9% de vias pavimentadas; Prefeitura de São Bento do Sul alega que tem investido em pavimentação nos últimos... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 05h59 (Atualizado em 30/04/2025 - 05h59 ) twitter

São Bento do Sul e Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense, aparecem em uma lista que aponta as cidades que têm menos ruas pavimentadas e calçadas em todo o país. Os dados, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foram levantados pelo Censo 2022 e publicados em 17 de abril.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

