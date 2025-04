Cinco buscas e um foragido: polícia encontra novas provas sobre morte de coronel em SC Corpo do coronel aposentado Roberto Silva foi encontrado em casa em Mafra, de onde foram levados diversos objetos ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

A morte do coronel aposentado Roberto Silva, de 71 anos, teve novos desdobramentos. A Polícia Civil de Mafra, no Planalto Norte catarinense, cumpriu nesta quinta-feira (17) cinco mandados de busca, que apreenderam provas relacionadas ao crime de latrocínio e à receptação de objetos. Segundo a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário deferiram quase uma dezena de medidas cautelares solicitadas pela delegacia, visando à produção de provas técnicas com base em tecnologia e inteligência policial. O corpo do coronel foi encontrado na última segunda-feira (14), em sua própria casa, no bairro Vila Ivete, amarrado à cama e com sinais de violência.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

