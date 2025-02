Cinco cursos gratuitos de tecnologia e comunicação estão com vagas abertas no Sul de SC Público-alvo são crianças e adolescentes entre sete e 17 anos; veja quais documentos são necessários para se inscrever ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco cursos gratuitos para crianças e adolescentes estão com inscrições abertas em Criciúma e região. A iniciativa é da Abadeus Centro de Inovação Social, em parceria com o Fundo da Infância e Adolescência Estadual. A oportunidade é para o público de sete a 7 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre esses cursos incríveis!

Leia Mais em ND Mais:

Estacionamento rotativo de Chapecó terá novo limite de tempo

Homem que morreu com tiro na região íntima era irmão de vereador em SC

Figueirense terá evento com telão para a torcida no Scarpelli no clássico contra o Avaí