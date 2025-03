Cinema de Criciúma promove sessão inclusiva para pessoas com TEA neste domingo Sessão Azul ocorre no Shopping Della, às 14h, com a animação “O Homem-Cão” ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cinema do Shopping Della, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, oferecerá, neste domingo (9), uma experiência especial e acolhedora para crianças, adolescentes e adultos com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Como parte da programação do Cine + Arte, a animação “O Homem-Cão” será exibida, às 14h, em uma sessão inclusiva com adaptações que garantem maior conforto sensorial ao público.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa iniciativa incrível!

Leia Mais em ND Mais:

Caso Vitória: polícia identifica assassino, em Cajamar; suspeito teve caso com ex da vítima

Investigado por participar de sequestro relâmpago de ex-vereador é preso no Sul de SC

‘Quadro irreversível’: mulher é presa em flagrante por maus-tratos de cão em SC