Cinema em 100 horas: começa o FAM 2025 em Florianópolis com 73 filmes e maratona audiovisual
FAM 2025 se estende até a próxima quarta-feira (10), com a exibição de 73 filmes de 11 países e mais de 100 atividades; confira quais...
A 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 começa nesta quinta-feira (4), às 17h, no Cine Show do Beiramar Shopping, no Centro de Florianópolis.
A 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 começa nesta quinta-feira (4), às 17h, no Cine Show do Beiramar Shopping, no Centro de Florianópolis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: