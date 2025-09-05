Cinema em 100 horas: começa o FAM 2025 em Florianópolis com 73 filmes e maratona audiovisual FAM 2025 se estende até a próxima quarta-feira (10), com a exibição de 73 filmes de 11 países e mais de 100 atividades; confira quais... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 21h17 ) twitter

A 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 começa nesta quinta-feira (4), às 17h, no Cine Show do Beiramar Shopping, no Centro de Florianópolis.

