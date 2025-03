Cinema em Joinville: sessões gratuitas de filmes ao ar livre acontecem em março na cidade O Festival Cinema de Verão vai acontecer no Museu de Arte de Joinville, no Instituto Internacional Juarez Machado e na Associação de... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h30 ) twitter

De 20 a 23 de março acontece a 2ª edição do Festival Cinema de Verão, um festival gratuito de cinema em Joinville que conta com sessões de filmes ao ar livre, programação de cinema experimental, sessão infantil e espaços de formação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

