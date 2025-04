Cinema Nosso abre inscrições para cursos gratuitos de criação de jogos analógicos e digitais Instituição sociocultural é reconhecida por ações voltadas à inclusão; inscrições nos cursos encerram no dia 2 de maio e as aulas são... ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 21/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Cinema Nosso está com inscrições abertas até o dia 2 de maio (sexta-feira) para duas formações on-line e gratuitas. As aulas integram o projeto “Empoderamento e Tecnologia: Jovens Negras no Audiovisual”.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essas oportunidades incríveis!

Leia Mais em ND Mais:

Quanto ganhava o Papa? Descubra como é a remuneração no alto clero católico

Prefeitura de Sombrio realiza leilão de veículos e equipamentos; veja preços

Os incomuns planos funerários do Papa Francisco e a simplicidade que rompeu tradições