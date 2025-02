Circuito de regatas deve reunir mais de 500 velejadores em Santa Catarina em 2025 Expectativa das regatas é movimentar mais de 100 veleiros ao longo do ano e entregar mais de R$ 30 mil em premiações. A temporada inicia... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vela é a modalidade com maior número de medalhas de ouro olímpicas na história do esporte no Brasil. Essa tradição tem ganhado força em Santa Catarina com o Circuito de Regatas promovido pela Marina Itajaí, que chega em sua terceira edição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante evento!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Incêndio provoca coluna de fumaça preta no Saco Grande, em Florianópolis

Homem é esfaqueado e morto no dia do próprio aniversário em SC

Cronos: novo feijão preto 120% mais produtivo e resistente a doenças será cultivado em SC