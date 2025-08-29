Circuito NDTV de Fut7 tem tabela definida e estreia neste sábado com rodada cheia em Joinville
Com 12 times times, Circuito NDTV de Fut7 começa neste sábado (30) e segue até dezembro
Começa neste sábado (30) mais uma edição do Circuito NDTV de Fut7. Neste ano, a tradicional competição da modalidade na região reúne 12 equipes divididas em dois grupos.
