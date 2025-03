Claro fica fora do ar e clientes reclamam da falta de internet: ‘Vou roubar wi-fi da portaria’ Segundo o site Downdetector, em torno de 1,7 mil reclamações sobre a Claro foram feitas entre 6h e 9h desta segunda, com pico às 8h17min... ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clientes da Claro relataram instabilidade no serviço da internet na manhã desta segunda-feira (24). Conforme as reclamações, os celulares estão sem sinal e a internet não funciona.

Para mais detalhes sobre a situação e as reações dos usuários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Venezuelana e filhas pedem socorro na janela após agressão de haitiano, em Balneário Camboriú

Vídeo mostra fuga desesperada de crianças durante ataque de 50 armados a escola na Inglaterra

Vice-prefeito de Lages pede afastamento do cargo após ser preso por violência doméstica