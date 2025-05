Cléber faz, Avaí empata com a Ferroviária e se mantém no G-4 da Série B Avaí fica no empate com a Ferroviária e desperdiça chance de abrir vantagem dentro do G-4 da Série B do Brasileiro ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h25 ) twitter

Falta de oportunidade para vencer não faltou, mas o Avaí ficou no empate em 1 a 1 com a Ferroviária nesta quinta-feira (15), no Estádio Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), abrindo a 8ª rodada da Série B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

