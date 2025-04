Cléber marca, Avaí vence a primeira na Série B e sobe na tabela Em jogo com grandes chances de gol, Avaí venceu o Operário por 1 a 0, gol do atacante Cléber, e somou três pontos na Série B ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h46 ) twitter

Saiu a primeira vitória do Avaí na Série B 2025. Graças ao gol de cabeça do atacante Cléber e das boas defesas do goleiro César, o Leão venceu o Operário por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Ressacada.

