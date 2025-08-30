‘Clientela fidelizada’: motel com suítes de luxo está à venda por R$ 6,2 milhões em SC
Imóvel localizado em Criciúma tem 1.200 m²; anúncio cita fluxo intenso, localização privilegiada e alta rentabilidade
Um negócio consolidado e com clientela já estabelecida. É isso o que promete o anúncio de venda do Motel Passione, localizado em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O empreendimento foi anunciado por cerca de R$ 6,2 milhões na plataforma Compra e Venda Certa, especializada em negociações de empresas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Um negócio consolidado e com clientela já estabelecida. É isso o que promete o anúncio de venda do Motel Passione, localizado em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O empreendimento foi anunciado por cerca de R$ 6,2 milhões na plataforma Compra e Venda Certa, especializada em negociações de empresas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Saiba mais sobre essa oportunidade única e consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa oportunidade única e consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: