Clima de Copa do Mundo: onde assistir ao Oscar 2025 em Florianópolis Bares que vão transmitir o Oscar 2025 também vão realizar concurso de sósia da atriz Fernanda Torres, que concorre ao prêmio de melhor... ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 02/03/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com Fernanda Torres na disputa pela estatueta de Melhor Atriz, os fãs se perguntam: onde assistir ao Oscar 2025 em Florianópolis? Pensando na demanda dos cinéfilos, bares preparam clima de final de Copa do Mundo na capital catarinense a partir das 21h deste domingo (2).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre onde acompanhar essa grande noite do cinema!

Leia Mais em ND Mais:

Família de SC colhe três toneladas de pitayas no ano unindo trabalho e dedicação

FOTOS: Veja as rainhas de bateria nos desfiles das escolas de samba de Florianópolis

Sortudo leva prêmio de R$ 41 milhões da Mega-Sena; confira os números sorteados