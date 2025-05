Clima de revanche: o que mudou em Avaí e Chapecoense desde a polêmica final do Catarinense 2025 Avaí, invicto em casa na Série B recebe a Chapecoense neste sábado na reedição da última final do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h36 ) twitter

O Avaí recebe a Chapecoense na noite deste sábado no Estádio da Ressacada na reedição da última final do Campeonato Catarinense, que terminou com o Leão da Ilha campeão. O confronto entre as duas equipes revela muito equilíbrio e uma rivalidade que vem crescendo nos últimos anos com disputas por títulos e muita polêmica envolvendo os duelos entre as equipes.

Para saber mais sobre as mudanças nos clubes e o clima de revanche, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

