Clínica clandestina do PCC que tratava faccionados feridos no crime é descoberta em SP

A polícia descobriu uma clínica clandestina do PCC que tratava faccionados que eram feridos no crime, em São Paulo. O local foi encontrado após um homem ser ferido em um assalto e os vizinhos da clínica denunciarem os gritos do criminoso, que passava por uma cirurgia liderada por um estudante de medicina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa descoberta chocante!

