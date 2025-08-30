Clique que salva: mais de 14 mil mulheres têm acesso ao Botão de Pânico em Santa Catarina Ferramenta já possibilitou a prisão de 100 agressores, em flagrante, por violência doméstica em 2025 ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 05h17 ) twitter

Apesar de ser um dos estados mais seguros Brasil, o combate à violência contra a mulher ainda é um desafio em Santa Catarina. Nesse sentido, o Botão de Pânico é um dos principais aliados nesse enfrentamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender como essa ferramenta está ajudando a proteger mulheres em situação de risco.

