Clique que salva: mais de 14 mil mulheres têm acesso ao Botão de Pânico em Santa Catarina

Ferramenta já possibilitou a prisão de 100 agressores, em flagrante, por violência doméstica em 2025

ND Mais|Do R7

Apesar de ser um dos estados mais seguros Brasil, o combate à violência contra a mulher ainda é um desafio em Santa Catarina. Nesse sentido, o Botão de Pânico é um dos principais aliados nesse enfrentamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender como essa ferramenta está ajudando a proteger mulheres em situação de risco.

