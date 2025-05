CNU 2025: com adesão inédita do INSS, ‘Enem dos Concursos’ terá recorde de 3.652 vagas O concurso segue com provas em duas etapas e abrange 228 cidades em todo o país ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 21/05/2025 - 04h55 ) twitter

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) confirmou participação na segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), ampliando a oferta de vagas para quem sonha com uma carreira pública. Com a adesão, o total de oportunidades sobe para 3.652, reforçando o compromisso do governo federal com a democratização do acesso ao serviço público e a modernização dos processos seletivos.

