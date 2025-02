CNU divulga primeira lista de aprovados; veja resultado Candidatos do bloco 8 podem consultar resultados individuais para cada um dos cargos em que se inscreveu; demais blocos serão confirmados... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 15h08 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h08 ) twitter

Foram divulgados, nesta terça-feira (4), os primeiros resultados do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”. A divulgação, feita pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), ocorre mesmo após recomendação do MPF (Ministério Público Federal) em adiar o anúncio por “falhas no cumprimento das regras para cotas raciais”.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro ND Mais.

