Cobra venenosa surpreende moradores na porta de casa em SC Um filhote de urutu foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar no fim de semana em Ponte Serrada, no Oeste do estado; cobra foi... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para resgatar um filhote de urutu na noite de sábado (18) em Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina. Cobra estava na porta de uma casa.

Para saber mais sobre este incidente e as orientações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morte do surfista Ricardinho completa 10 anos

Saiba quem eram os irmãos que morreram afogados em camping de Chapecó

20 de janeiro é feriado? Entenda data religiosa comemorada nesta segunda-feira