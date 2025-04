COFECI lança, na próxima quarta, a Agenda Legislativa no Congresso Documento reúne projetos prioritários para os corretores de imóveis em 2025. ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) lançará, na próxima quarta-feira (2), a Agenda Legislativa dos Corretores de Imóveis, documento que reúne os principais projetos de lei de interesse da categoria no Congresso Nacional. O evento, que será restrito a convidados e à imprensa, acontecerá às 19h30 no Restaurante Nau, em Brasília (DF), e contará com a presença de lideranças do setor imobiliário, parlamentares e representantes do Executivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a Agenda Legislativa do COFECI!

Leia Mais em ND Mais:

Agricultor morre após sofrer choque elétrico em SC: ‘Tragédia’

‘Umas 8h a mais’: passageiros viajarão de ônibus até o RS após voos cancelados em Chapecó

Comparsa de estagiária da Justiça que vazou dados para facção é presa em SC