Coldplay lança filme com imagens gravadas em cidade de SC Cena foi gravada em Praia Grande, Capital dos Canyons, no Extremo Sul do estado, e está no clipe AETERNA ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 19h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h46 )

A banda britânica Coldplay lançou, na quarta-feira (22), o filme “A Film For The Future”. O que chamou atenção é que uma das cenas foi gravada na Capital dos Canyons, em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa emocionante conexão entre Coldplay e Praia Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

