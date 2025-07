Colega encontra homem morto na cama dentro de casa em SC Homem foi encontrado morto dentro de casa, em Caçador, no Meio-Oeste do estado; suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de casa, deitado na cama, com ferimentos na cabeça, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (5) para verificar a ocorrência no bairro Rancho Fundo. Um suspeito foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.

