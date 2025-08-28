Logo R7.com
Colegiados de três secretarias catarinenses somam R$ 1,2 milhão em jetons

Última reportagem da série que detalhou o funcionamento de conselhos que recebem o benefício em Santa Catarina retrata dados das secretarias...

Três diferentes secretarias de Estado abrigam órgãos colegiados que, embora atuem em áreas distintas da vida pública catarinense, guardam entre si um ponto em comum: o pagamento de jetons aos seus membros. Cada secretaria possui suas atribuições e membros responsáveis pelo funcionamento e eficácia desses órgãos. Mas, conforme já exposto em matérias anteriores do ND, o pagamento de jetons pode chegar a valores expressivos aos cofres públicos. Somadas, as três secretarias foram responsáveis por mais de R$ 1,2 milhão em 2024.

