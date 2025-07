Colégio de Balneário Camboriú é punido por propaganda enganosa de aprovados na UFSC Justiça atendeu pedido do Ministério Público para que valor da indenização por propaganda enganosa fosse aumentado ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um colégio particular de Balneário Camboriú terá que pagar indenização por danos morais coletivos por publicidade enganosa na divulgação do número de alunos aprovados no vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Inicialmente, o colégio teria que pagar R$ 10 mil. Porém, após pedido do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) aumentou o valor da indenização para R$ 30 mil na última segunda-feira (30).

Saiba mais sobre essa decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empresários devem pagar R$ 2 milhões após se apropriarem de ICMS em SC

Trânsito ficará meia pista na ponte entre SC e RS; veja quando

FOTOS: Como é pousada que seria fruto de lavagem de dinheiro em praia de festas luxuosas em SC