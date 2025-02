Colégio entra na justiça para manter prédio histórico que prefeitura de SC quer desapropriar Prefeitura afirma que desapropriação do edifício visa a preservação do imóvel e a expansão do ensino público ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 23h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Colégio Cenecista São José, em Rio Negrinho, entrou com uma ação judicial para manter o prédio histórico que a prefeitura da cidade decretou a desapropriação. A decisão da administração municipal foi publicada no último dia 7 de fevereiro e, desde então, gera discordância entre os órgãos da região.

Saiba mais sobre essa polêmica e as implicações para a comunidade acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morto a pauladas pelo vizinho: polícia conclui inquérito sobre crime em Itapema

Trecho da BR-470 em Blumenau ficará em sistema ‘pare’ e ‘siga’ durante o fim de semana

Preso no Rio: quem é Oruam, pivô de projetos que visam proibir eventos com apologia ao crime