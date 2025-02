Colégio mais plural Um dos primeiros atos do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, que se distinguirá do antecessor, começará a […] ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h07 ) twitter

Um dos primeiros atos do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, que se distinguirá do antecessor, começará a aparecer a partir da na reunião de Líderes. Ele vai ampliar o “Colégio de Líderes” e incluir os integrantes da sua Mesa Diretora, além de representantes do baixo clero – que faz questão – e das cinco regiões do País, indicados por suas bancadas. Deseja, assim, uma decisão de pauta semanal mais plural e democrática possível, ouvindo mais gente além dos caciques partidários. Motta quer começar inovando para não parecer que a sombra de Arthur Lira está atrás da poltrona no gabinete.

