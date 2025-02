Coleta de resíduos verdes é ampliada em Florianópolis: confira como e quando descartar Rumo ao Lixo Zero, cidade fortalece ações para destinação correta de orgânicos e amplia coleta seletiva de verdes ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h06 ) twitter

Florianópolis avança na meta de se tornar uma cidade Lixo Zero em 2030 e amplia significativamente neste ano a coleta seletiva de resíduos verdes. Com até 17 recolhimentos programados ao longo do ano, a iniciativa representa um crescimento de mais de 40% em relação ao período anterior. O serviço, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, reforça o compromisso da Capital com a sustentabilidade e a gestão responsável dos resíduos orgânicos.

