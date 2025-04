Colisão contra carro mata motociclista e deixa adolescente gravemente ferido em SC Adolescente estava na garupa da motocicleta e foi internado em estado grave; motorista do carro não se feriu na colisão, que ocorreu... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 08h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma colisão matou um motociclista e deixou um adolescente ferido em Araquari, no Norte de Santa Catarina, na noite desse sábado (26). A motocicleta colidiu com um automóvel por volta das 18h30, na rodovia Rio do Morro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 33 anos, sofreu lesões graves no tórax, hemorragia, traumatismo craniano e mutilação na perna esquerda. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Crítico dos EUA, filho de vice-diretora da CIA foi morto na Ucrânia lutando pela Rússia

Professor de canto prometia melhorar voz de alunas com ‘chá de sêmen’; família cobra justiça

Prefeita ganha medida protetiva após sofrer violência psicológica e perseguição em SC