Colisão entre caminhões na Curva da Mula deixa motoristas feridos e rodovia interditada em SC

Acidente na Curva da Mula, na SC-355, deixou motoristas feridos e provocou congestionamento na rodovia catarinense neste sábado (30...

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a SC-355, na altura da conhecida “Curva da Mula”, em Lebon Régis, no Oeste catarinense, na manhã deste sábado (30), por volta das 10h43. O choque entre os veículos deixou os motoristas feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Lebon Régis e Fraiburgo.

