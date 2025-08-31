Colisão entre caminhões na Curva da Mula deixa motoristas feridos e rodovia interditada em SC
Acidente na Curva da Mula, na SC-355, deixou motoristas feridos e provocou congestionamento na rodovia catarinense neste sábado (30...
Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a SC-355, na altura da conhecida “Curva da Mula”, em Lebon Régis, no Oeste catarinense, na manhã deste sábado (30), por volta das 10h43. O choque entre os veículos deixou os motoristas feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Lebon Régis e Fraiburgo.
