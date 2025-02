Colisão entre carro e caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR-282 Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (21) em Rancho Queimado ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h08 ) twitter

Uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa encarcerada e duas pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (21), no quilômetro 46, na BR-282, em Rancho Queimado.

Para mais detalhes sobre este acidente e as ações de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

