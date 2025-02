Colisão entre dois caminhões mata motorista no Contorno Viário da Grande Florianópolis Acidente no Contorno Viário da Grande Florianópolis aconteceu no túnel 3; corpo da vítima foi retirado das ferragens do caminhão ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 23h45 ) twitter

Dois caminhões bateram no túnel 3 do Contorno Viário da Grande Florianópolis nesta terça-feira (25). O motorista do caminhão que bateu na traseira do outro morreu no acidente, ficando com seu corpo preso às ferragens. Sua identificação ainda não foi confirmada.

