Colisão entre dois carros deixa duas pessoas mortas na BR-280 em SC
No local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina constataram a morte dos dois motoristas: um homem de 72 anos e...
Uma colisão entre dois carros resultou em duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (18) em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 13h, na BR-280, no bairro Sertãozinho.
