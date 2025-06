Colisão entre duas carretas e um caminhão deixa ferido na BR-376, em Garuva Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o pronto atendimento de Garuva ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Motoristas que trafegam pela BR-376, em Garuva, Norte de Santa Catarina, devem ficar atentos a uma colisão envolvendo duas carretas e um caminhão. O acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (13), na altura do km 674,4, sentido Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre o acidente e as condições da rodovia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia suspeita que corpo de empresário seria concretado em Interlagos: ‘conheciam o local’

Com UTIs 100% ocupadas, Blumenau já registra 18 mortes por doenças respiratórias

Médico foragido é preso após ser condenado por morte de bebê durante parto em SC