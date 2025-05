Colisão entre van e carreta deixa idosos feridos na BR-280 em SC Nove pessoas precisaram de atendimento médico após acidente em São Bento do Sul; os motoristas da van e da carreta não sofreram ferimentos... ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 09h20 (Atualizado em 04/05/2025 - 09h20 ) twitter

Um acidente entre uma van e uma carreta deixou idosos feridos na tarde deste sábado (3) na BR-280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. A colisão aconteceu próximo ao Trevo do Urtigão, no bairro Serra Alta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas envolvidas.

