Colisão frontal deixa dez feridos e bloqueia rodovia no Oeste catarinense

Uma colisão frontal envolvendo dois carros na rodovia SC-484, deixou 10 feridos, na tarde desse domingo (3). O acidente ocorreu em Guatambu, no Oeste catarinense. Um Peugeot 206, com seis pessoas, bateu de frente com um Fiat Palio, com quatro ocupantes. O estado de saúde e a idade das vítimas não foram informados.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

