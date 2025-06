Colisão frontal mata motorista e deixa dois feridos na BR-280 em Canoinhas Motorista do Celta morreu na hora; outros dois ocupantes do segundo veículo ficaram feridos ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 20/06/2025 - 22h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um motorista de 51 anos morreu após uma colisão frontal entre dois carros na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. O acidente foi registrado por volta das 20h50 desta quinta-feira (19), no km 240 da rodovia, na localidade de Encruzilhada. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem dirigia um GM Celta com placas de Canoinhas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi retirado das ferragens após a chegada da perícia e encaminhado à Polícia Científica.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Identificado motociclista que morreu após acidente em Balneário Rincão

Fora de casa, JEC Futsal enfrenta o São José pela Liga Nacional

‘Jovem sonhador’: quem era mecânico que morreu após bater no meio fio em Blumenau