Colisão frontal na SC-445 deixa feridos e mobiliza equipes de socorro no Sul de SC

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (24), na SC-445, no trecho que liga Criciúma a Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. A colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Jeep Renegade. De acordo com o BVBR (Bombeiros Voluntários de Balneário Rincão), o acidente ocorreu no bairro Pedreira, em Balneário Rincão, e mobilizou também socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), bombeiros militares e a PMRv (Polícia Militar Rodoviária).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas.

