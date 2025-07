Colisão violenta mata duas mulheres e deixa cinco feridos na BR-282, em SC O acidente ocorreu no fim da tarde do domingo (27), no trecho do município de Nova Erechim, no Oeste; caminhonete ficou em pedaços ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h37 ) twitter

Duas mulheres morreram em uma colisão violenta registrada no fim da tarde do domingo (27), na BR-282, em Nova Erechim, no Oeste de Santa Catarina. Elas estavam em uma caminhonete Chevrolet/S10 que colidiu de frente com um caminhão Mercedes-Benz.

