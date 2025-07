Colisão violenta mata três e transforma carro em destroços na BR-282, em SC O impacto frontal matou três pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, na BR-282, em Vargem Bonita; o caminhão foi jogado para fora... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 03h37 ) twitter

ND Mais

Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou três pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (18) na BR-282, em Vargem Bonita, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O Ônix, com placas de Brusque, era ocupado pelas três vítimas: um homem de 34 anos, uma mulher de 35 anos e uma criança de cerca de 6 anos. As informações foram confirmadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

